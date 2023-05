Valencia-Villarreal mercoledì 03 maggio 2023 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Javi Guerra titolare

Leggi su infobetting

(Di martedì 2 maggio 2023) Ilè quart’ultimo e ha 33 punti e lotta disperatamente per salvarsi; ilè a quota 53, quinto in classifica, con la speranza di difendere il piazzamento che vale l’Europa League e la folle ambizioni di dare l’assalto al quarto, che significherebbe Champions League. In una partita sempre caldissima come il derby de InfoBetting: Scommesse Sportive e