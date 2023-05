Val Fortore | un denunciato e contravvenzioni per violazioni del codice della strada

Attualmente le lavorazioni interessano i territori comunali di San Bartolomeo in Galdo e Foiano. Sono in fase di prossimo avvio attività di competenza di Enti Terzi relative allo ...Attualmente le lavorazioni interessano i territori comunali di San Bartolomeo in Galdo e Foiano. Sono in fase di prossimo avvio attività di competenza di Enti Terzi relative allo ...Attualmente le lavorazioni interessano i territori comunali di San Bartolomeo in Galdo e Foiano. Sono in fase di prossimo avvio attività di competenza di Enti Terzi relative allo ...

Val Fortore: un denunciato e contravvenzioni per violazioni del ... anteprima24.it

Anche il Comune di San Giorgio la Molara ha deciso di supportare l’iniziativa partita dal Comune di Foiano di Val Fortore di svolgere una tappa del 107esimo Giro d’Italia che si terrà nel mese di magg ...Anche il Comune di San Giorgio la Molara ha deciso di supportare l’iniziativa partita dal Comune di Foiano di Val Fortore di svolgere una tappa del 107esimo Giro d’Italia che si terrà nel mese di magg ...