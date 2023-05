Va al ristorante | fa parcheggiare l’auto ad un parcheggiatore | scopre che è un abusivo | esce e lo uccide Poi cena e se ne torna a casa

(Di martedì 2 maggio 2023) Va al, faad unche è une lo. L’inquietante vicenda è accaduta ad Houston in Texas. Il 29enne Erick Aguirre si era recato con la fidanzata in un. All’arrivo ha affidatoa unfermo in zona. Una volta entrato nel locale, Aguirre ha scoperto che oltre a non esistere alcun parcheggio autorizzato del, ila cui aveva dato 40 dollari perera. Secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti, il ragazzo sarebbe così uscito dale una volta ...

... ieri, sera, alErio, all'avvio della campagna elettorale del candidato sindaco di ... la mia impiegata che arriva da Arma di Taggia mi ha già chiesto 200 euro di aumento, perché...In via don Leonardo Zangara, cioè la cala marina, dal 13 al 14 aprile, non si potràe transitare dalle ore 7 alle 22 nel tratto compreso tra ilSalvinius ed il castello, ma il ...In via don Leonardo Zangara, cioè la cala marina, dal 13 al 14 aprile, non si potràe transitare dalle ore 7 alle 22 nel tratto compreso tra ilSalvinius ed il castello, ma il ...

Paga ma scopre che il parcheggiatore è abusivo: esce dal ristorante ... Fanpage.it

L’assurda sequenza che ha visto come scenario l’esterno di un ristorante di Houston, nello stato del Texas, in Usa ...Hanno parcheggiato le loro auto davanti a un ristorante del centro, pagato 35 euro al parcheggiatore e si sono incamminati nel locale dove si erano dati appuntamento. Ma quando un uomo ...