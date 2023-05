Usa | polizia trova 7 corpi in una proprietà dell’Oklahoma

(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) – Settesono statiti in unadella cittadina rurale di Henryetta, in Oklahoma, durante la ricerca di due adolescenti scomparse. Secondo la, fra i cadaveri scoperti potrebbero esserci anche quelli delle due ragazze che stavano cercando, Ivy Webster, di 14 anni, e Brittany Brewer, di 16, la cui identità sarà confermata dopo l’autopsia. È statoto anche il corpo senza vita di Jesse McFadden, un criminale e molestatore sessuale già schedato con cui, ha riferito la, le ragazze erano in viaggio nel weekend. L'articolo proviene da Italia Sera.

Le indagini Laadesso indaga per stabilire quanto sia realmente accaduto all'interno della casa, ma non sembra essere in discussione il fatto che si sia trattato di un incidente domestico. ...È stato trovato anche il corpo senza vita di Jesse McFadden, un criminale e molestatore sessuale già schedato con cui, ha riferito la, le ragazze erano in viaggio nel weekend.È il caso del dispositivo di sorveglianza biometrica Sari Real Time delladi Stato, ...centro del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...

Usa, polizia cerca 2 ragazze scomparse in Oklahoma e trova 7 corpi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Lutto nel mondo della NFL. La figlia di soli due anni di Shaquil Barrett, talento del Football Americano, è caduta in piscina ed è morta annegata. La bambina è ...Del 57enne originario di Cisterna di Latina, si sono perse le tracce da alcuni giorni. Trapiantato a Miami, l'ultima volta è stato avvistato a San Francisco ...