Us Open | è ufficiale | Djokovic può giocare il torneo

(Di martedì 2 maggio 2023) Novakpuò tornare agli US. Gli Stati Uniti, con un comunicato della Casa Bianca, hanno infatti ufficializzato la fine delle restrizioni anti-Covid per i viaggiatori internazionali. Il 35enne numero uno al mondo, vincitore di 22 tornei del Grande Slam, lo scorso anno era stato costretto a saltare ilperché non vaccinato. Per lo stesso motivo è stato assente ai tornei di Indian Wells e Miami. Ma dall’11 maggio la politica degli Stati Uniti cambierà, consentendo al serbo di tornare a Flushing Meadows, il prossimo agosto.ha vinto gli Australiana gennaio, un anno dopo essere stato espulso dal Paese alla vigilia deldel 2022 perché non vaccinato. Anche se un infortunio lo ha tenuto fuori dall’di Madrid, ...