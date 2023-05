Us Open | Djokovic potrà giocare | stop obbligo vaccino per chi entra negli Usa

Photo Credit: Afp NovakUsA gennaioaveva vinto glid'Australia, un anno dopo l'espulsione dal Paese alla vigilia dello Slam di Melbourne proprio per la mancata vaccinazione. Ora Nole è infortunato ma a fine ...A gennaioaveva vinto glid'Australia, un anno dopo l'espulsione dal Paese alla vigilia dello Slam di Melbourne proprio per la mancata vaccinazione. Ora Nole e' infortunato ma a fine ...

Esilio finito: Djokovic potrà giocare gli US Open - Sportmediaset Sport Mediaset

IANS) World number one Serbian tennis star Novak Djokovic will be able to compete at this year's US Open after the United States ann ...Novak Djokovic will be able to play at this year’s US Open after the United States announced it is lifting its vaccine mandate on international travellers.