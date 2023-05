Us Open | Djokovic potrà giocare | stop obbligo vaccino per chi entra negli Usa

(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) – Novaktornare agli US. Gli Stati Uniti elimineranno infatti l’di vaccinazione contro il Covid-19 per i dipendenti federali e i viaggiatori internazionali che arrivano in aereo l’11 maggio sera, ha annunciato la Casa Bianca. L’abolizione dell’di vaccinazione corrisponde alla fine dello stato di emergenza sanitaria che fu dichiarato nel gennaio 2020. Il serboquindi tornare anel torneo. Il 35enne numero uno al mondo, vincitore di 22 tornei del Grande Slam, lo scorso anno era stato costretto a saltare il torneo perché non vaccinato. Per lo stesso motivo è stato assente ai tornei di Indian Wells e Miami. Ma dall’11 maggio la politica degli Stati Uniti cambierà, consentendo al serbo ...

ha vinto gli Australiana gennaio, un anno dopo essere stato espulso dal Paese alla vigilia del torneo del 2022 perché non vaccinato.Photo Credit: Afp NovakUsA gennaioaveva vinto glid'Australia, un anno dopo l'espulsione dal Paese alla vigilia dello Slam di Melbourne proprio per la mancata vaccinazione. Ora Nole è infortunato ma a fine ...

Esilio finito: Djokovic potrà giocare gli US Open - Sportmediaset Sport Mediaset

Il governo degli Stati Uniti ha tolto qualsiasi richiesta di vaccinazione contro il Covid per i viaggiatori internazionali, lasciando via libera al serbo ...IANS) World number one Serbian tennis star Novak Djokovic will be able to compete at this year's US Open after the United States ann ...