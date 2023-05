Uova nella dieta per rafforzare unghie e capelli | parla l’esperta

Leggi su dilei

(Di martedì 2 maggio 2023) “Siamo quello che mangiamo”. Una verità assoluta che si riferisce non solo alla salute, ma anche alla bellezza. Le scelte che si fanno a tavola influenzano, infatti, non solo il buon funzionamento dell’organismo ma anche l’aspetto delle, deie della pelle. Ecco allora che mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata diventa quasi una nforma di skincare che, oltre all’idratazione quotidiana e alla cosmesi, prevede l’assunzione con costanza di alimenti dalle preziose proprietà, come lee gli ovoprodotti. Gruppo Eurovo, leader di mercato nel settore, da sempre conduce un intenso lavoro di ricerca e sviluppo per rendere l’uovo ancora più completo e prezioso per contribuire al benessere olistico delle persone, avvalendosi della collaborazione della Dottoressa biologa nutrizionista Martina Donegani ...