Uomo accoltellato nel centro di Napoli | in ospedale in codice rosso

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoè statoin via Stendhal, neldi. Due i colpi alla schiena ed uno al torace: è stato trasportato inall’del Mare e, secondo i primi accertamenti, non è in pericolo di vita. Indagini in corso dell’Ufficio Prevenzione Generale per stabilire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Dramma a Napoli, nel tardo pomeriggio di oggi un uomo è stato accoltellato in pieno centro. Secondo una prima testimonianza della vittima, un suo conoscente l'avrebbe ferito al culmine di una lite per ...