“Uomini o donne | cosa mi piace” Isola dei Famosi | Cristina Scuccia ha deciso di parlare

Leggi su tuttivip

(Di martedì 2 maggio 2023) Continuano i rumor riguardo l’orientamento sessuale die di mezzo c’è di nuovo Marco Mazzoli con le sue domande scomode, molto apprezzate dal pubblico più curioso de L’dei. MowMug aveva spifferato di una “fidanzata a Madrid” e sui social si parlava di un ex frate francescano. Non solo. Ancor prima che venissero a galla queste diverse e chiacchierate indiscrezioni, gli spettatori avevano visto che a Verissimo, prima del debutto a L’dei2023, aveva parlato di attrazione per le persone. Un termine generico che già aveva acceso una spia.ha detto la verità.dei2023,risponde alla domanda ...