Uomini e Donne | Svelato Il Lavoro Del Cavaliere Elio Servo!

(Di martedì 2 maggio 2023): ilServo è finito al centro dell’attenzione dopo aver dichiarato di essere benestante e dopo alcune polemiche. Ma ecco chefa davvero… A, è finito al centro dell’attenzione ilServo. Quest’ultimo ha frequentato prima Paola e poi Gemma, ed è finito sotto attacco da parte degli opinionisti che ritengono che stia fingendo con la Galgani. Allo stesso temposi dichiara benestante, cosa a cui Tina non crede. Ma ecco cosa è successo e che cosa sappiamo sulche svolge.: le polemiche sulla situazione economica del...

Le 10 cose da fare: trucchi e consigli Migliorare il proprio aspetto è un desiderio che spesso accomunadi ogni età. Non si tratta solo di vanità, ma anche di benessere psicofisico ed ...I cittadini cileni saranno chiamati ad eleggere 50 rappresentanti " 25e 25" incaricati di scrivere una nuova Costituzione, che affiancheranno la commissione nominata dal Parlamento composta da 24 esperti. Il Consiglio lavorerà dal 7 giugno al 7 novembre ......non ha mai ammesso di soffrire per la ristrettezza del suo cerchio magico ma al funerale del senatore Andrea Augello ha detto che "ha potuto contare su una classe dirigente fatta di...

Uomini e Donne, la storia di Ida Platano una frecciatina ad Alessandro Isa e Chia

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Carla Velotti è protagonista di un'accesa discussione con un cavaliere che sta conoscendo. Vediamo cos'è successo!Il sindaco di San Marco d’Alunzio, nel Messinese, ha destinato gratuitamente 30 camere di un complesso di edifici nel centro storico ai turisti che per la prima volta visiteranno il paese nel cuore de ...