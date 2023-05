Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 2 05 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 2 maggio 2023) Ma qualcuno ha capito per quale ragione nelladi oggi diTina Cipollari ed Elio Servo abbiano ripreso a discutere? No, perché se andate a guardare bene non è che la discussione sia nata spontaneamente da un pretesto o da uno spunto dato dalla, ma è stata proprio Queen Mary in pirsona pirsonalmente a prendere sti due cristiani e dirgli di ricominciare a scannarsi, eh. Era finita la parentesi dei tizi seduti al centro ed è stata proprio la conduttrice a chiedere a Tina cosa volesse approfondire con Elio, cioè metaforicamente (e manco tanto) la DeFy ha proprio preso un osso e lo ha buttato al centro invitando i due cagnoloni affamati a scannarsi e a riprendere lo spettacolino che ha portato share alto e interazioni social. Perché poi, raga, alla fine questo è: noi ci indigniamo, ci ...