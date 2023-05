Uomini e Donne | lo sconvolgente racconto di un’ex corteggiatrice | “Ero in fin di vita e…”

(Di martedì 2 maggio 2023) L’exdiGinevra Pisani è tornata sui social dopo alcuni giorni di assenza. Prima di allontanarsi dai social, ex professoressa de L’Eredità aveva informato i followers di essere in ospedale, generando la preoccupazione dei fan sulle sue condizioni di salute. L’influencer, quindi, ha voluto tranquillizzarli spiegando loro cosa le fosse successo. Ginevra ha raccontato che circa quindici giorni fa ha iniziato ad avvertire i sintomi di quella che credeva essere un’influenza. Trovandosi da sola, ha assunto delle medicine ma le sue condizioni si sono aggravate al punto che ha dovuto rivolgersi al suo medico. Su consiglio di quest’ultimo, l’exsi è recata con urgenza in ospedale, al Sandro Pertini di Roma. Ciao ragazzi, faccio queste stories per mostrarmi finalmente dopo diversi ...

... 'A proposito...' Isola dei famosi, paura per i naufraghi: tutti i pericoli legati ai mosquitos L' appello di Lucas Peracchi Lucas Peracchi , personal trainer ed ex tronista diha ...LA MANIFESTAZIONE Come previsto, il percorso di circa 509 km ed oltre 20.000 metri di dislivello, si è dimostrato particolarmente selettivo, con soli 38 partecipanti (33e 5) che hanno ...Isola dei famosi 2023: 'Ti piacciono glio le', la risposta sorprendente di Cristina Scuccia l'ex suora Cristina Scuccia è la famosa ex suora che vinse The Voice of Italy qualche anno fa.

L'età della pensione pe ri lavroatori dello spettacolo. Come si calcolano i contributi e quando si può laciare il lavoro.Un lungo applauso ha salutato il feretro al termine dei funerali celebrati nella basilica di S.Maria in Ara coeli. Meloni: classe dirigente che mancherà al Paese ...