Uomini e Donne | anticipazioni 2 maggio | Gemma rompe con un cavaliere Nicole bacia tutti

(Di martedì 2 maggio 2023): eccoci ad una nuova settimana con il dating show di Maria De Filippi. Cosa succederà? Siete pronti a scoprirlo?chiude con Giuseppe e attacca ancora Elio PerGalgani andrà male anche questa volta: interrà la conoscenza pure con il nuovoGiuseppe, che era interessato a conoscerla! Inoltre rivedremo “in scena” Elio, che dopo aver litigato con Tina Cipollari, litigherà ancora con la dama: questa gli rimprovererà qualcosa. Anche con Tina, però, non è finita! Sempre nell’ambito del Trono Over, nel pomeriggio vedremo come finirà tra Carla e Claudio, il quale ha cominciato a ...

In Honduras i naufraghi sembrano essere particolarmente interessati alla vita di Cristina Scuccia . Nelle ultime ore l'ex suora è stata bersagliata di domande sulla sua vita privata fuori e dentro al ...Poi cosa è cambiato L'ingresso nella storia delle nuove generazione e dicon più potere ... Scaramouche è più donna e più matura, è al pari degli. E' cambiato anche il pubblico. Non ...Un'avvocata, un'ingegnera, un'architetta guadagnano il 20% in meno rispetto ai colleghi'. '... come mai dei 48 artisti del cast del Concertone solamente 12 - cioè il 25% del totale - sono...

“Ma ti piacciono le donne o gli uomini”. Cristina Scuccia è la più assediata di domande tra i concorrenti de L’isola dei famosi, e la cosa era abbastanza scontata. Inevitabile, infatti, che la storia ...Sui social network sta facendo molto discutere la risposta che Cristina Scuccia ha dato a Marco Mazzoli sul suo orientamento sessuale ...