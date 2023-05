(Di martedì 2 maggio 2023) Da quando sono arrivati nell’estate del 2020, ihanno portato nuova energia e anche vittorie, grazie anche alla leadership di Mourinho. Il loro investimento è stato pesante, parliamo di circa 800 milioni di euro, e si inizia a dire che potrebbero lasciare questo asset perché troppo dispendioso. Storia di oggi è la voce circolata secondo la quale c’è un non ben specificato interesse arabo per la. C’è più di un’ipotesi in realtà. Si è parlato specificatamente di unacapitanata dall’intermediario italiano Raffaello Follieri. La società attuale però ha subito fatto trapelare che questain pratica none che comunque laresta nelle loro mani. I soldi spesi, la costruzione di un asset di valore, gli ...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe nessuna trattativa trasaudita ed i Friedkin Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe nessuna trattativa trasaudita ed i Friedkin per la cessione della Roma. Ecco quanto ...Non sorprende dunque se da Trigoria l'indiscrezione che vedrebbearaba capitanata dall'intermediario italiano Raffaello Follieri interessata a rilevare la Roma non trova conferme, ed è ...Non sorprende dunque se da Trigoria l'indiscrezione che vedrebbearaba capitanata dall'intermediario italiano Raffaello Follieri interessata a rilevare la Roma non trova conferme, ed è ...

Una cordata araba vuole la Roma. Per i Friedkin non esiste e si guarda al futuro OA Sport

L’indiscrezione che vedrebbe una cordata araba capitanata dall’intermediario italiano Raffaello Follieri è stata accolta dalla presidenza con stupore ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe nessuna trattativa tra una cordata saudita ed i Friedkin Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe nessuna ...