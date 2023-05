Un posto al sole | trama 2 maggio 2023 | la deludente scoperta di Ornella

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 2 maggio 2023)Bruni farà unache non le piacerà affatto nel corso della puntata di Unaldi martedì 2. La dottoressa, come si evince dalla, avrà un confronto con Rossella a proposito della sua decisione di rinunciare al suodi primario in ospedale. Le due commenteranno la fine dell'ennesima giornata di lavoro e la Bruni si complimenterà con la Graziani per i progressi che ha fatto in corsia. La figlia di Silvia ribatterà che è stata proprio lei ad insegnarle tutto e le confiderà che sentirà sicuramente la sua mancanza ora che non sarà più il suo primario.spiegherà a Rossella di aver deciso di dedicarsi alla sua famiglia, ma soprattutto a Raffaele e di essere contenta di tornare a ...