Un partito vola e due sono in crollo | cosa dicono i sondaggi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 maggio 2023) Neipolitici c’è un prima e un dopo elezioni nel centrodestra, così come un prima e dopo Elly Schlein per l’opposizione. Numeri che sembrano testimoniare come nel giro di qualche mese tutto sembra essere cambiato, per chi in meglio e per altri in peggio, in uno scenario politico che oggi vedere unre e altri due crollare. A dare un quadro di quella che è l’attuale situazione elettorale in Italia ci ha pensato quindi Demos & Pi, che nel recenteo redatto per La Repubblica ha tracciato quelle che sarebbero le intenzioni di voto se si tornasse oggi alle urne. E i risultati rispetto alle politiche del settembre 2022, quelle in cui Fratelli d’Italia, il centrodestra e Giorgia Meloni hanno trionfato, sembrano essere solo un lontano ricordo per diversi partiti. Centrodestra, la situazione al ...