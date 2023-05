“Un nuovo intervento” L’annuncio choc di Fedez | altra operazione e fan subito in ansia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 maggio 2023) Annuncio a sorpresa di, che ha rivelato di essersi sottoposto ad una nuova. Il rapper milanese ha rotto il silenzio su Instagram e ha detto qualcosa che finora era stata tenuta nascosta. Un segreto che ha custodito dentro di sé per diverso tempo, ma ora se l’è sentita di ritornare a parlare di questa delicata fase della sua vita, anche perché in queste ore deve fare qualcosa di importante. Ovviamente i fan gli avranno già dimostrato tanto affetto in privato. E dinon si è parlato solo di questa, infatti nei giorni scorsi è uscita fuori una indiscrezione su di lui e Chiara Ferragni. Il settimanale Oggi ha tirato fuori una sorta di compromesso, fatta dalla coppia, per restare insieme: “Lei deve limitare le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”. ...