Un nuovo dirigibile e un nuovo pallone spia? rabbuiano i cieli tra Usa e Cina

(Di martedì 2 maggio 2023) Un dirigile militare mai visto prima è stato individuato dagli americani in una base nel deserto dellanordoccidentale. Lo riferisce la Cnn citando immagini satellitari ottenute in esclusiva e scattate dalla società statunitense di immagini satellitari BlackSky, tre mesi prima che uncinese venisse abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud (dunque nel novembre 2022). Dalle immagini, si stima che ilsia lungo oltre 30 metri e si trova su una pista lunga quasi un chilometro in un complesso militare nel deserto nel Nord Ovest della. Si tratterebbe, segnalano gli esperti aerospaziali alla Cnn, della conferma di un notevole progresso nel programma di dirigibili cinesi. Ilda 30 metri Jamey Jacobs, direttore esecutivo dell’Oklahoma ...

La Cnn ha sottoposto le immagini a diversi esperti del settore aerospaziale, che hanno confermato che si tratta di un dirigibile e di una pista di atterraggio, delimitati da un punto di rotazione

I satelliti Usa hanno scovato il velivolo in una base sperduta nella parte nord-occidentale della Cina. Per gli esperti si aprono inquietanti scenari ...Un grande dirigibile sviluppato dall'esercito cinese è stato avvistato per la prima volta in una base remota nel deserto della Cina nord-occidentale, come mostrano nuove ...