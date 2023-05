Un membro della Jihad iskamica è morto in carcere in Israele dopo 86 giorni di sciopero della fame

(Di martedì 2 maggio 2023) Un importante dirigente del gruppo armato palestineseIslamica èinin86di. Khader Adnan, 44 anni, si trovava in prigione dal maggio 2021, accusato dadi terrorismo. Dahanno fatto sapere che Adnan «ha rifiutato di sottoporsi a test medici e di ricevere cure mediche» ed «è stato trovato privo di sensi nella sua cella» martedì mattina presto. Le autorità carcerarie israeliane hanno detto che Adnan è stato ricoverato in ospedaletentativi falliti di rianimarlo e alla fine è stato dichiarato. L’avvocato di Adnan ha accusato peròdi ...

Tre razzi sono stati lanciati questa mattina da Gaza verso Israele in seguito alla notiziamorte in carcere di Jader Adnan,Jihad islamica, dopo oltre 80 giorni di scioperofame per protestare contro la sua detenzione. I tre razzi hanno colpito "aree aperte non popolate" vicino al kibbutz israeliano Saad ...Adnan era già stato in carcere per otto anni comeJihad Islamica palestinese. Alla notiziamorte di Adnan, la Jihad islamica ha lanciato tre razzi verso il sud di Israele.

Khader Adnan, uno dei principali esponenti del movimento della Jihad islamica palestinese, che da più di 80 giorni era in sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione da parte di ...