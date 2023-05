Un imprenditore italiano è scomparso negli Usa

(Di martedì 2 maggio 2023) Sono ore di apprensione per Vittorio Marianecci, 57enne originario di Cisterna di Latina (in provincia di Latina), ma residente a Miami, che fatto perdere le sue tracce da giorni. Da giovedì scorso i familiari non hanno più notizie dell'57enne da tempo trapiantatoStati Uniti...

La denuncia per la scomparsa di Vittorio Marianecci è stata presa in carico lunedì dalla polizia di San Francisco. Il suo telefono è stato localizzato per l'ultima volta proprio a San Francisco: nel ...Roma, 2 maggio 2023 - Vittorio Marianecci, 57 anni, imprenditore, è scomparso negli Usa dal 27 aprile. La polizia di San Francisco ha diffuso un appello sui social. Con un invito pressante a fornire i ...