Un giorno da Toro

1941: A Lipari, provincia di Messina, nasce Franco Scoglio. Detto il "Professore" per il suo modo di discettare sul calcio, con il Torino vive una breve esperienza nell'infelice campionato 1995-'96. 1948: Al Filadelfia è una giornata storica: il Grande Torino umilia l'Alessandria per 10-0, risultato che resta ancor oggi il record per una gara del campionato italiano di Serie A a girone unico. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it