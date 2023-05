Un bambino di sei anni muore sbranato da un leone in uno zoo privato a Gaza

(Di martedì 2 maggio 2023) Hamada Iqtiet, un bimbo palestinese di sei, è mortoda undello zoodi Asdaa, nella città di Khan Younis, lungo la Striscia di. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la vittima avrebbe scavalcato la recinzione trovandosi a quattr’occhi con il felino. I genitori smentiscono questa ipotesi e accusano la struttura. L’arrivo immediato del personale medico e la corsa in ospedale non sono stati sufficienti a salvare la vita del piccolo, deceduto a causa della profondità delle lesioni. Hamada Iqtiet si trovava nel parco faunistico in compagnia dei familiari e, durante la visita, si è avvicinato alle gabbie dei leoni. Da qui, le testimonianze rilasciate dai genitori si scontrano con le informazioni raccolte dalle autorità locali, secondo cui il piccolo avrebbe ...

Il silenzio permette di prendere in mano un libro che noncostretto a leggere, ma che ti aiuta ... Perché da un lato se lo sostiene sempre e lo sostiene troppo ilsi attaccherà e non ...Ilcompiràmesi il prossimo 8 maggio ed è in ottime condizioni di salute. A visitarlo, non appena giunto a Lampedusa, sono stati i medici del punto pediatrico del Poliambulatorio dell'...Da oltreanni Mama Chat come Osservatorio vede un aumento di disturbi su tutti i fronti, con ... 1 su 5 soffre di depressione post - partum nel primo anno di vita del. Il 30% delle violenze ...

Un bambino di sei anni muore sbranato da una leonessa Today.it

Regali donati con lettera: 'Mio figlio è un guerriero come voi'. Gli origami come espressione di riscatto (ANSA) ...Torna Love Mi 2023 seconda edizione del concerto benefico di Fedez in piazza a Milano e in tv su Italia 1: ecco chi sono i presentatori e quando si svolge.