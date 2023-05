'Iniziassero a parlare dell'che mi hanno proposto, è indecente, perché se una persona è convinta che qualcuno abbia fatto male a sua madre, non parlerebbe mai di'. Andrea Piazzolla torna a parlare dell'...Vive in un appartamentocon il suo fratello minore nullafacente, Paul (Young Mazino), e ha ... Facendo i salti mortali cerca di convincere Jordan a concludere l', si sente perennemente ......e inaccettabile dell'antisemitismo allo stadio . Hanno preso le distanze e utilizzato la ... Molti non sono d', però forse il mondo cambia e anche le curve. Di fronte a una situazione ...

"Un accordo schifoso". Piazzolla contro il figlio della Lollobrigida ilGiornale.it

Questa volta parla Andrea Piazzolla e a La vita in diretta spiega che i parenti di Gina Lollobrigida gli hanno fatto una proposta vergognosa ...