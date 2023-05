ULTIM’ORA – Annuncio fantastico per i tifosi | succederà giovedì al Maradona!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 2 maggio 2023) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato il Prefetto di Napoli Claudio Palomba, insieme al questore Giuliano ed il sindaco della città Manfredi. L’incontro è stato ovviamente propedeutico all’organizzazione di un nuovo “piano-Scudetto” per le giornate di mercoledì eche potrebbero essere critiche per quanto riguarda l’ordine pubblico. Durante l’incontro precedente a questo aperto alla stampa è arrivato l’che attendevano i: ci sarà un maxi-schermo allo stadio Maradona per seguire in diretta Udinese-Napoli, che resta fissata alle 20.45 disera. Lo ha annunciato Radio Kiss Kiss Napoli, che ha poi evidenziato ulteriori dettagli: Per Udinese-Napoli al Maradona saranno installati 8 schermi (due per ogni settore). L’ingresso avrà un prezzo simbolico di 5 euro. Le ...