Ultime Notizie – “Valutazione pagamento terza rata Italia ancora in corso”

(Di martedì 2 maggio 2023) Sono “in” i lavori della Commissione Europea per valutare larichiesta di esborso dei fondi della Recovery and Resilience Facility per finanziare il Pnrr dell’. Lo dice all’Adnkronos un portavoce dell’esecutivo comunitario. “Sono inscambi costruttivi con le autoritàne”, aggiunge, e “ulteriori informazioni” verranno fornite al momento opportuno. “Comunicheremo la conclusione della nostranon appena raggiungeremo quella fase – aggiunge la fonte – non è insolito impiegare un po’ di tempo oltre la scadenza indicativa. Per esempio, è accaduto anche con le richieste didi Lussemburgo, Romania e Slovacchia”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto sabato s, ...

... e siamo certi che questa collaborazione darà frutti positivi per entrambi, consentendo a BPER di rimanere al passo con letendenze tecnologiche e di offrire ai propri clienti un'esperienza ...Le riprese de Gli Anelli del Potere 2 sono cominciate lo scorso ottobre non senza qualche problema di natura tecnica e a quanto emerge dalleindiscrezioni sembra che un ulteriore problema abbia colpito il set durante la produzione che attualmente si sta svolgendo negli studi del Regno Unito. Stavolta il problema sarebbe logistico. ...Un uomo col volto coperto e avvolto in una bandiera del Napoli entra in una lavanderia a gettoni in via Donnalbina nella zona di Monteoliveto , getta un petardo che esplode in una lavatrice lavatrice ...

Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Usa: l'offensiva di Mosca è fallita. LIVE Sky Tg24

Sam Smith in concerto a Torino nel 2023 Sam Smith resta in cima alle classifiche globali con i suoi ultimi singoli. Il cantautore britannico ha dimostrato sapere padroneggiare le diverse sfumature ...Roma, 2 mag. (Adnkronos Salute) - Un'iniziativa pensata per i giovani e lanciata in occasione del più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa, il concerto del 1 maggio. Il palco di San ...