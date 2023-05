Ultime Notizie – Usa | polizia trova 7 corpi in una proprietà dell’Oklahoma

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 2 maggio 2023) Settesono statiti in unadella cittadina rurale di Henryetta, in Oklahoma, durante la ricerca di due adolescenti scomparse. Secondo la, fra i cadaveri scoperti potrebbero esserci anche quelli delle due ragazze che stavano cercando, Ivy Webster, di 14 anni, e Brittany Brewer, di 16, la cui identità sarà confermata dopo l’autopsia. È statoto anche il corpo senza vita di Jesse McFadden, un criminale e molestatore sessuale già schedato con cui, ha riferito la, le ragazze erano in viaggio nel weekend. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione