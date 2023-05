Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 2 maggio 2023

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 2 maggio 2023) Idell’deldi, 2. Ecco la combinazione: 17- 43 – 60 – 71 – 86 – 88. Numero Jolly: 16. Numero Superstar: 49. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ nell’di. Centrati, invece, sei ‘5’ da oltre 34mila euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 25,5 milioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione