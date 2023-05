Ultime Notizie – “Scenario cambiato | miope non tenerne conto”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 2 maggio 2023) “Il Covid, così come l’aggressione russa all’Ucraina, hanno modificato logeopolitico. Questi temi non possono essere trascurati quando si definiscono le nuove regole del Patto di stabilità. Non si possono non teneredegli investimenti necessari, in particolare nel rapporto deficit-Pil. L’Europa si è data grandi obiettivi che condividiamo, come quelli della transizione energetica e verde. Rispetto alla proposta della Commissione, pensiamo non si possa non tenere in considerazione gli investimenti su queste strategie. Sarebbepuntare su transizione” green e digitale “e non teneredi queste priorità di governance europea”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi con il Cancelliere Federale della Repubblica d’Austria, Karl ...