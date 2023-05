Ultime Notizie Roma del 02-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 maggio 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina e un’apertura ancora morti per un attacco missilistico Russo avvenuto nella notte il bilancio parla di due vittime e 40 feriti tra i quali anche cinque bambini Dal canto suo Mosca cosa chi è che ti avevo guardato un villaggio dove però non si sono registrate vittime intanto punti ucraini hanno reso Noto di non essere a conoscenza di una missione di pace che coinvolge il Vaticano risolvere la guerra con la Russia il presidente zielinski non ha sentito te le discussioni per conto del Ucraina ha detto alla CNN un funzionario di chi è più vicina l’ufficio presidenziale secondo le Stime degli Stati Uniti più di ventimila soldati russi sono morti altri 80 mila sono stati feriti in due mesi di combattimenti dell’Ucraina orientale in ...