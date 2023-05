Ultime Notizie Roma del 02-05-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina a chi è che non è a conoscenza di una missione di pace del Vaticano per risolvere la guerra ho firmato un esponente vicino all’ufficio presidenziale la CNN il presidente silenzio Non è consentito a te le discussioni per conto del Ucraina se ci sono colloqui stanno avvenendo a nostra insaputa un senza la nostra benedizione ha sottolineato Papa Francesco nei giorni scorsi tornando da Budapest aveva fatto riferimento ad una missione della Santa Sede per porre fine alla guerra ma senza dare i dettagli Intanto il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca dichiarato ai giornalisti che in 5 mesi di combattimenti nel Ucraina orientale in particolare a Bacau sono molti più di ventimila soldati e altri 80 mila sono stati feriti economia D’Aprile secondo le ...