Ultime Notizie Roma del 02-05-2023 ore 08 | 10

(Di martedì 2 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio alcuni ragazzi sono stati sparati da Gaza verso Israele poco dopo l’annuncio della morte in carcere delle circo cadere ad uno dei leader della Gigi Hadid l’amica in cisgiordania secondo l’anno di militare sono stati sparati due o tre razzi che sono in zona aperte senza provocare danni o vittime precedenza erano state attivate sirene di allarme nel Chi bussa del nel neghev la pioggia non ha fermato il popolo del concertone del Primo Maggio Piazza San Giovanni a300.000 persone hanno ospitato anche il clima un tappeto di ombrelli di mantelle colorate accolto sul palco Ambra Angiolini alla sesta e conduzione consecutiva e Fabrizio biggio e poi tutti è che pare con Ligabue Emma Lazza Francesco Gabbani Matteo Paolillo Levante Ariete Mr Rain ...