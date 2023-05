Ultime Notizie Roma del 02-05-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 maggio 2023)dailynews radiogiornale martedì 2 maggio Buongiorno da Francesco Vitale muore nella prima sillaba della parola futuro perché davvero un lavoro non ci arriverà mai morto durante l’orario scolastico e questo nemmeno la Costituzione poteva prevederlo paga con la vita senza ancora essere stato pagato da nessuno Siamo su questo palco per consegnarvi qualcosa di importante la carta di Lorenzo abbiatene cura così Ambra commossa per il concertone del Primo Maggio anel ricordo di Lorenzo parelli il diciottenne di Morsano di Strada studente dell’Istituto bearzi di Udine morto a gennaio 2022 in un’azienda dove stava completando il percorso di formazione poco dopo l’approvazione del nuovo decreto in materia di lavoro il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha pubblicato un video messaggio nel giorno della festa del lavoro a Fermo il ...