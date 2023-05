Ultime Notizie – Orsa Jj4 | Tar sospende ultima ordinanza su abbattimento

(Di martedì 2 maggio 2023) “Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in sede monocratica, ha sospeso l’efficacia del decreto datato 27 aprile scorso con il quale il presidente della Provincia Maurizio Fugatti disponeva l’dell’JJ4, accogliendo anche questo ricorso presentato dalle associazioni Enpa, Leidaa e Oipa. Fino alla data della prossima udienza, la Provincia non potrà dunque procedere all’”. Lo annuncia all’Adnkronos Michela Vittoria Brambilla, della Lega per la difesa degli animali e dell’ambiente. “Siamo lieti che Tar abbia dato uno stop all’ossessiva guerra di Fugatti nei confronti degli orsi del Trentino – continua – Jj4 è rinchiusa al Casteller e pertanto non può certamente nuocere a nessuno. Ricordiamo che il decreto diche la giustizia amministrativa ha sospeso grazie ...

... e siamo certi che questa collaborazione darà frutti positivi per entrambi, consentendo a BPER di rimanere al passo con letendenze tecnologiche e di offrire ai propri clienti un'esperienza ...Le riprese de Gli Anelli del Potere 2 sono cominciate lo scorso ottobre non senza qualche problema di natura tecnica e a quanto emerge dalleindiscrezioni sembra che un ulteriore problema abbia colpito il set durante la produzione che attualmente si sta svolgendo negli studi del Regno Unito. Stavolta il problema sarebbe logistico. ...Un uomo col volto coperto e avvolto in una bandiera del Napoli entra in una lavanderia a gettoni in via Donnalbina nella zona di Monteoliveto , getta un petardo che esplode in una lavatrice lavatrice ...

Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Usa: l'offensiva di Mosca è fallita. LIVE Sky Tg24

nel tratto compreso tra la rotonda di Via Casa Bianca e la rotonda di Via Emilia Est (escluse), vedrà la partecipazione di circa 40 operatori che presenteranno al pubblico le ultime novità di ...Iker Casillas al centro di un nuovo gossip: l'ex portiere del Real Madrid avrebbe una nuova relazione dopo la fine della storia d'amore con Sara Carbonero. La giornalista María Verdoy ha raccontato di ...