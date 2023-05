Ultime Notizie – “Non penso che monarchia snella sia una buona idea”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 2 maggio 2023) “Nonche una’ sia una”. E’ la convinzione della principessa Anna, sorella di Carlo III, interpellata dall’emittente canadese Cbc News a pochi giorni dall’incoronazione del nuovo Re. Una risposta chiara e diretta alle indiscrezioni che circolano in queste settimane, secondo cui Carlo potrebbe riformare l’istituzione, riducendo il numero di reali ‘che lavorano’ e tagliare il personale. Alla domanda sulle possibili proposte di modernizzazione della, la principessa 72enne ha risposto: “che il termine ‘snellire’ sia stato detto in un giorno in cui c’erano poche persone in giro. Non mi sembra unadal mio punto di vista. Non so bene cos’altro si possa fare”. E poi Anna ha ...