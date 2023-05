Ultime Notizie – Costellazione satellitare Iris2 | nasce partnership fra operatori europei spaziali e di tlc

(Di martedì 2 maggio 2023) Nata unafra un gruppo didel settore spaziale e delle telecomunicazioni che si è unito per rispondere al bando di gara della Commissione Europea per la futuraIris 2. LaIris 2 – Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite – mira a dotare governi, imprese e cittadinidi una nuova infrastruttura di connettività sicura e resiliente. LaIris 2 fornirà soluzioni di connettività resilienti e sicure ai governi per proteggere i cittadinie fornirà servizi commerciali nell’interesse delle economie e delle società europee e, inoltre, rafforzerà la politica di partenariato dell’Ue offrendo le sue infrastrutture ...

Ecco uno sguardo alletendenze nel mercato del software e dei servizi IT aziendali, per ... " Vedremo anche applicazioni in modelli standard per le risorse umane, documenti legali,, ...Le operazioni di rifinanziamento della Bce, in ogni caso, non hanno peggiorato i criteri di concessione del credito da parte delle banche ma queste, si legge, "si attendono un contributo ...Al sud:piogge su Lucania, Calabria e Sicilia ionica. Tendenza: Venerdì e weekend con sole e caldo quasi estivo , ma tornano i temporali sulle Alpi.

Ucraina ultime notizie. Usa: «20mila soldati russi morti da dicembre». Mosca, distrutto carico ... Il Sole 24 ORE

Quando mancano ormai meno di due settimane alla presentazione ufficiale di Google Pixel 7a (in programma per l’evento I/O 2023 del 10 maggio), spunta una presunta nuova colorazione per lo smartphone… ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...