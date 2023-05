Ultime Notizie – conto alla rovescia per l’incoronazione

Leggi su informazioneriservata.eu

Sarà un evento in programma per oggi a Westminster ad 'aprire le danze' delle celebrazioni reali perdi Carlo III d'Inghilterra. Carlo e Camilla incontreranno i membri delle due camere del parlamento nel corso di una cerimonia che vedrà la presenza anche del premier Rishi Sunak e del leader laburista Keir Starmer. Il re incontrerà esponenti politici che condividono il suo impegno sui temi dell'ambiente, dell'educazione e dell'arte. La regina consorte avrà modo di parlare con quanti si interessano delle sue opere di beneficenza, in particolare per promuovere l'alfabetizzazione, contrastare le violenze domestiche e promuovere l'assistenza per l'osteoporosi.