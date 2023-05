Ultime Notizie – Concerto 1 maggio | Rovelli e la polemica su guerra e armi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 2 maggio 2023) “Tutti dicono pace, ma aggiungono che bisogna vincere per fare la pace, solo che volere la pace dopo la vittoria vuol dire volere la”. A dirlo ieri sul palco delne del 1è stato il fisico Carlo, nel monologo dedicato alla pace, contro lae consul governo italiano e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Unanata, secondo il fisico, dalla “smania di potere. I potenti vogliono essere ancora più potenti, vogliono comandare su tutto. Oppure come da noi, in Italia, vogliono essere vassalli dei potenti per qualche beneficio. Ma lanon si fa solo per questo – avverte-, si fa anche per un motivo più semplice: perché costruireè una delle attività ...