UFFICIALE – Juventus Primavera | Simone Scaglia rinnova fino al 2026

Leggi su 11contro11

(Di martedì 2 maggio 2023) Importanti novità in casa: nella mattinata di martedì 2 maggio è arrivata l’ufficialità del rinnovo dial. All’indomani della bella vittoria dei bianconeri contro la Roma per 2-1, arriva un’altra grande notizia per i tifosi del settoredella, come si può apprendere dai canali ufficiali del club., dall’infortunio al rinnovo: il 2023 diUnasempre più “verde” grazie all’ottimo lavoro compiuto negli ultimi anni per quanto riguarda il settore giovanile. In aggiunta ai giovani che si stanno mettendo in mostra con la prima squadra di mister Massimiliano Allegri, sono ...