(Di martedì 2 maggio 2023)ha ufficialmente prolungato il suo contratto conWomen. Lo hain questi minuti il club nerazzurro attraverso il sito. RINNOVO – “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di. La centrocampista classe 1999 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2025?. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

... Marcella Sullo e Duccio Pasqua e trasmesse in diretta da Rai Radio 1, la radiodi ... Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Boosta, Fabrizio Bosso, Angelo Branduardi, Cristina Donà e...... sempre in piazza Carlo Alberto, ci sarà il concerto di "Time Out", la prima tribute band...possa esserci una grande presenza di pubblico "commenta la presidente di Racconigieventi...... ha infatti assunto ora la sua forma giuridica. La nuova Fondazione Jazzer , con Maurizio ... È inoltre pronta al via la 50° edizione del festival Ravenna Jazz : dal 4 al 13 maggio, con...

UFFICIALE – Irene Santi rinnova con l’Inter Women! Il comunicato Inter-News.it

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Dal 2 maggio al 3 giugno si terrà presso il Museo “Costantino Barbella” di Chieti la prima nazionale della ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Peccato, finisce qui. Vince Paula Badosa con il punteggio di 6-3 4-6 6-4. Spiace per ...