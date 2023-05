Ue | Meloni | ' nuove regole considerino ' twin transition' o patto stabilità miope' Rpt

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Il Covid, così come l'aggressione russa all'Ucraina, hanno modificato lo scenario geopolitico. Questi temi non possono essere trascurati quando si definiscono ledeldi. Non si possono non tenere conto degli investimenti necessari, in particolare nel rapporto deficit-Pil. L'Europa si è data grandi obiettivi che condividiamo, come quelli della transizione energetica e verde. Rispetto alla proposta della Commissione, pensiamo non si possa non tenere in considerazione gli investimenti su queste strategie. Sarebbepuntare su transizione" green e digitale "e non tenere conto di queste priorità di governance europea". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, durante le dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi con il ...

...aggressione russa hanno cambiato lo scenario e questo non può non essere tenuto in conto nel momento in cui andiamo a definire leregole del patto di stabilità". Così la premier Giorgia...Così la premier, dopo l'incontro con il cancelliere austriaco Nehammer. "Scommettiamo sulla ... Affrontate anche leregole del Patto di Stabilità Ue. "Pandemia e aggressione russa hanno ...In attesa didecisioni dalla Bce sull'aumento dei tassi d'interesse, le prestazioni di Roma e ... E come un attestato del buon operato del governo da parte della premier Giorgia, che da ...

Ue: Meloni, 'nuove regole considerino 'twin transition' o patto ... Il Tirreno

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - 'Abbiamo parlato di come l'Europa debba lavorare per garantire la sicurezza anche in ambito economico. La pandemia e ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...