Udinese-Napoli | tifoso azzurro scopre Daspo nel tentativo di acquistare un biglietto

(Di martedì 2 maggio 2023) A riportare la notizia è Sky Tg24. Undel, il 47enne C.D.R. ha scoperto di avere a suo carico un. Ironia della sorte però lui non va allo stadio dal 1991, più o meno da quanto aveva 15 anni. L’imprenditore che da anni vive a Roma ha provato adunper poter entrare al Maradona in occasione della partita, trasmessa sui maxischermi dello stadio per festeggiare il match point scudetto. Aveva anche la tessera del tifose con se, ma il sistema lo ha buttato fuori in pochissimo tempo. A sua carico ci sarebbe infatti unche gli impedisce di partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva. L’ imprenditore napoletano ha raccontato il suo stupore: «Non mi capacito, sono undel ...

Per tornare alla gara in calendario tra l'ed il, il fischio d'inizio è fissato per le 20:45 di giovedì. Novantuno i precedenti tra le due squadre con un bilancio favorevole ai ...Non giocherà ildal vivo, ma la sfida contro l'da vivere allo stadio Maradona è diventato un evento imperdibile . Questo pomeriggio è partita la prevendita per i biglietti per seguire la gara del ...A chiudere il turno sarà la partita tra, che potrebbe regalare l'aritmetica vittoria dello scudetto agli uomini di Spalletti. Anche il fantacampionato si avvicina alle battute finali ...

Dopo la gara contro la Salernitana e una giornata di riposo concessa da Luciano Spalletti, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti in vista del match ...Il pareggio contro la Salernitana ha impedito ai tifosi del Napoli di festeggiare il terzo scudetto della storia all'interno dello stadio Maradona. La prossima sfida si giocherà alla Dacia Arena di Ud ...