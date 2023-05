Udinese-Napoli | non cambia l’orario per la festa scudetto! La decisione

(Di martedì 2 maggio 2023) Questa mattina il Prefetto diha presieduta una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata ai soli operatori interessati. Nonper lascudetto del. Questa la notizia riportata da Sky Sport. LA– Non cambieràdella partita decisiva per lo scudetto tra. Subito dopo il pareggio degli azzurri contro la Salernitana, erano uscite voci che parlavano di un anticipo dell’ora della partita alle 18. Il Prefetto di, però, ha fatto sapere che non ci sarà alcunmento per motivi di ordine pubblico. Fonte: Sky Sport Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Nessuno spostamento dell'orario di, che resta al momento in programma per giovedì 4 maggio alle ore 20.45, come ha dichiarato il prefetto Palomba in conferenza stampa: 'Non è ...Queste le parole del presidente del: APERTO IL MARADONA - 'Ringrazio i napoletani che hanno dimostrato grande maturità domenica scorsa. Avevamo preparato dei festeggiamenti, ero pronto a ...è stata confermata per giovedì alle ore 20.45 . Questa mattina al tavolo tecnico in Prefettura era presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Tra le altre cose, è stata ...

Udinese-Napoli si gioca giovedì: l'orario ufficiale della partita scudetto Fanpage.it

Come riporta AgiproNews, dopo la festa interrotta domenica nel derby contro la Salernitana, il Napoli ha a disposizione un nuovo matchpoint scudetto nel posticipo della 33^ giornata di Serie A, contro ...Secondo La Gazzetta dello Sport Dazn avrebbe dato il via libera per l'installazione di maxischermi allo stadio Diego Armando Maradona per Udinese-Napoli, gara che potrebbe significare Scudetto per gli ...