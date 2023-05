Udinese-Napoli | maxischermo al Maradona Tutto pronto per la festa scudetto

(Di martedì 2 maggio 2023) Lo stadio Diego Armandosarà aperto al pubblico giovedì sera per. È quanto emerso dalla riunione in prefettura. Nell'impianto saranno allestiti ulteriori maxi-schermi per trasmettere il match, in programma alle 20.45 a Udine, che potrebbe sancire la vittoria delloda parte della squadra di Spalletti. Sarà chiesto un prezzo simbolico di 5 euro per ogni settore e il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza. Il piano sicurezza e trasporti in città ricalcherà quello già approntato per la partita casalinga deldomenica scorsa contro la Salernitana. In merito al piano sicurezza che sarà approntato, il prefetto diClaudio Palomba nel corso di una conferenza stampa ha spiegato che «l'idea è quella di avere un dispositivo molto ...

