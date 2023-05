Udinese-Napoli | il prefetto Palomba svela l’orario della partita

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 maggio 2023) La festa scudetto delè stata rimandata, la squadra di Luciano Spalletti non è andata oltre il pareggio nel match del campionato di Serie A contro la Salernitana. L’attaccante Dia ha rovinato i piani degli azzurri, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 dopo l’iniziale vantaggio di Olivera. Ilpotrebbe festeggiare già mercoledì o giovedì. La Lazio, in casa contro il Sassuolo, dovrà vincere per rinviare ulteriormente la festa scudettosquadra di Spalletti. Tutto è comunque nelle mani del, campione d’Italia già giovedì con almeno un pareggio in trasferta contro l’. Leggi anche FESTAA UDINE I tifosi dell'contro la festa del, ma adesso la beffa rischia di ...