Udinese-Napoli | giovedì maxischermo allo stadio Maradona

(Di martedì 2 maggio 2023), 2 mag. - (Adnkronos) - LoDiego Armandodisarà apertosera per permettere ai tifosi di assistere in diretta su unalla partita. Lo ha annunciato il prefetto diClaudio Palomba in conferenza stampa al termine della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, alla quale hanno partecipato il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del CalcioAurelio De Laurentiis.

Un maxischermo al Maradona per seguire in diretta, che resta fissata alle 20.45: è una delle misure annunciate dal prefetto Claudio Palomba al termine del comitato ordine e sicurezza dedicato alla festa scudetto. Il comitato si è ...La partita di calcio, in programma giovedì 4 maggio, resta in calendario alle 20.45. A confermarlo, in conferenza stampa in Prefettura a, il prefetto partenopeo Claudio Palomba. Al comitato per l'...Commenta per primo Sciupato il primo match point per lo scudetto, ildi Luciano Spalletti ha già iniziato a preparare la sfida di giovedì contro l', nella quale basterà un solo punto per avere la certezza aritmetica del terzo titolo nella storia del club.

Un maxischermo al Maradona per seguire in diretta la partita tra Udinese e Napoli, che resta fissata alle 20.45. Questa la principale novità annunciata in ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...