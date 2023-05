Udinese-Napoli | ecco quando si gioca il match scudetto

(Di martedì 2 maggio 2023) La squadra di Spalletti scenderà in campo giovedì 4 maggio alle ore 20.45. La decisione è stata confermata dopo un incontro in prefettura a

... riflettori puntati sul posticipo della Dacia Arena dove ilpotrebbe festeggiare la conquista dello Scudetto. A dirigere l'incontro (calcio d'inizio alle 20.45) tra gli azzurri e l'......45 Monza 1 Fine 2 Torino Domenica 21 Agosto 2022 - 18:304 Fine 0 Monza Venerdì 26 Agosto 2022 - 18:30 Monza 1 Fine 2Martedì 30 Agosto 2022 - 20:45 Roma 3 Fine 0 Monza Lunedì 5 ...Maxischermo Intanto ilha avuto una disponibilità di massima da Dazn per trasmettere sui maxischermi del Maradona la gara. Ovviamente ci vorrà l'ok dell'ordine pubblico e ...

Udinese-Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite ...Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere giovedì sera alle 20.45 alla Dacia Arena la partita tra Udinese e Napoli, incontro della 33esima ...