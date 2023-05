Udinese-Napoli | due bianconeri restano in dubbio per la sfida

(Di martedì 2 maggio 2023) Due giocatori dell’sarebbero inper lacontro il, in programma giovedì 4 maggio alla Dacia Arena. In occasione dila … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Al momento è attiva la vendita libera, ma si registrano lunghe attese As12/11/2022 - campionato di calcio serie A // foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: gol ...Commenta per primo La Serie A non è ancora del. La squadra di Luciano Spalletti potrebbe alzare lo Scudetto nella sfida contro l', ma potrebbe festeggiare anche prima. Se la Lazio non dovesse vincere contro il Sassuolo infatti gli ...Non giocherà ildal vivo, ma la sfida contro l'da vivere allo stadio Maradona è diventato un evento imperdibile . Questo pomeriggio è partita la prevendita per i biglietti per seguire la gara del ...

Festa scudetto del Napoli, ultime notizie: giovedì maxischermi al Maradona e maxi Ztl da mercoledì ilmattino.it

Due giocatori dell'Udinese sarebbero in dubbio per la sfida contro il Napoli, in programma giovedì 4 maggio alla Dacia Arena ...Isola pedonale e maxi-schermi al Maradona. Così Napoli si prepara a vivere il secondo match-point per la vittoria dello scudetto. Lo ha annunciato il prefetto Claudio Palomba al ...