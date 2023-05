Udinese-Napoli | 8 maxi schermi al Maradona e incasso in beneficenza

(Di martedì 2 maggio 2023) Ottoe stadioaperto ai tifosi giovedì. E' quanto emerge dal summit odierno del Comitato per la pubblica sicurezza in Prefettura sul matchche potrebbe...

... riflettori puntati sul posticipo della Dacia Arena dove ilpotrebbe festeggiare la conquista dello Scudetto. A dirigere l'incontro (calcio d'inizio alle 20.45) tra gli azzurri e l'......45 Monza 1 Fine 2 Torino Domenica 21 Agosto 2022 - 18:304 Fine 0 Monza Venerdì 26 Agosto 2022 - 18:30 Monza 1 Fine 2Martedì 30 Agosto 2022 - 20:45 Roma 3 Fine 0 Monza Lunedì 5 ...Maxischermo Intanto ilha avuto una disponibilità di massima da Dazn per trasmettere sui maxischermi del Maradona la gara. Ovviamente ci vorrà l'ok dell'ordine pubblico e ...

Udinese-Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite ...Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere giovedì sera alle 20.45 alla Dacia Arena la partita tra Udinese e Napoli, incontro della 33esima ...