Udinese-Napoli | 600 posti in tribuna Posillipo saranno venduti a 100 euro

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 maggio 2023) È partita alle 15.00 in punto la vendita su TicketOne per quanto riguarda i tagliandi che permetteranno l’accesso al Maradona per la visione in streaming di. Sul proprio sito ilha reso note le modalità di vendita La SSCcomunica che in occasione del match, in programma giovedì 4 maggio alle ore 20.45, si terrà un evento speciale allo Stadio Maradona. I tifosi azzurri potranno assistere alla gara attraverso dei maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco. I biglietti per la seratain vendita da oggi 2 maggio 2023, alle ore 15:00, al prezzo di5,00 per ogni Settore.inoltre in vendita, al prezzo di100,00 cadauno, n. 600 ...